Зеленський відзначив держнагородами військових ЗСУ, зв'язківців та поліцейських
Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 18 захисників України
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.
"Я підписав указ про відзначення державними нагородами наших героїв. 18 захисників України - пятеро військовослужбовців ЗСУ, троє зв'язківців Державної служби спеціального зв'язку і захисту інформації, десять поліцейських", - зазначив Зеленський.
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