Зеленський вилетів відпочивати на Індійський океан, - Ігор Мосійчук

Про це він повідомив у неділю, 9 січня 2022 року, на своєму офіційному ТГ-каналі.



"З'явилася інформація, що президент Володимир Зеленський разом з дружиною та керівником ОП Андрієм Єрмаком, покинули Україну і вилетіли в бік одного з курортів в Індійському океані", - зазначив Мосійчук.



Про який саме курорт йдеться, Ігор Мосійчук не уточнює.







"Чекаємо на офіційне підтвердження чи спростування від ОП (Офісу президента - ред.)", - додав екснардеп.





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