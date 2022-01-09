Зеленський вилетів відпочивати на Індійський океан, - Ігор Мосійчук
Колишній народний депутат України Ігор Мосійчук повідомив, що глава української держави нібито вирушив на відпочинок
Про це він повідомив у неділю, 9 січня 2022 року, на своєму офіційному ТГ-каналі.
"З'явилася інформація, що президент Володимир Зеленський разом з дружиною та керівником ОП Андрієм Єрмаком, покинули Україну і вилетіли в бік одного з курортів в Індійському океані", - зазначив Мосійчук.
Про який саме курорт йдеться, Ігор Мосійчук не уточнює.
"Чекаємо на офіційне підтвердження чи спростування від ОП (Офісу президента - ред.)", - додав екснардеп.
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