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Зеленський вперше прокоментував звинувачення у відмиванні грошей у офшорах

17 жовтня, 2021 неділя
22:30
Суспільство Зеленський вагнергейт

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не побачив нічого нового у розслідуванні "Слідства.Інфо" про офшори студії "Квартал 95"

Про це Зеленський заявив у етері програми "Факти тижня" на ICTV, повідомляє Інтерфакс-Україна

За словами Зеленського, він не побачив нічого нового в розслідуванні "Слідства.Інфо" за матеріалами Pandora Papers про офшори.

"Чесно кажучи, сюжет не дуже. Я кажу вам як професіонал. Чому? Тому що, по-перше, нічого нового. Це було для мене як дежавю. У 2019 все те ж саме кіно я бачив на каналах Порошенка, який показував, тому що розумів, що проти мене нічого немає, "бруду" ніякого немає. І навіть якщо ви подивитеся дебати, на мою думку, навіть там він це кричав зі сцени: "Гроші "Квартал" отримував від "ПриватБанку", від Коломойського. Все це стара історія, я все це чув, все це бачив, всі ці деталі. Радує, що жодної нової деталі я не побачив. Це говорить про те, що з 2019 року на мене, як на президента України, нічого товариш Петро так і не знайшов. Це радує трішечки", - сказав Зеленський.

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Він додав, що жоден член студії "Квартал 95" не займався відмиванням грошей.

"Я особисто побудував без бюджетів, без держави бізнес в Україні з нуля. Відмиванням в 2012 році, ніяких грошей, і з 2012 року, і з 2001, і в 2019 не займався ні я, ні один член студії "Квартал 95". Ми займалися виключно творчістю", - запевнив Зеленський. 
 

  • Нагадаємо, 3 жовтня відбулася прем'єра фільму-розслідування "Слідства.Інфо" "Офшор 95", в якому стверджується, що президент України Володимир Зеленський та його близькі соратники по "Кварталу 95" могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським. 
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офшори
Приватбанк
Володимир Зеленський
Ігор Коломойський
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квартал 95
Петро Пороошенко
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