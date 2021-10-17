Зеленський вперше прокоментував звинувачення у відмиванні грошей у офшорах

Про це Зеленський заявив у етері програми "Факти тижня" на ICTV, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами Зеленського, він не побачив нічого нового в розслідуванні "Слідства.Інфо" за матеріалами Pandora Papers про офшори.

"Чесно кажучи, сюжет не дуже. Я кажу вам як професіонал. Чому? Тому що, по-перше, нічого нового. Це було для мене як дежавю. У 2019 все те ж саме кіно я бачив на каналах Порошенка, який показував, тому що розумів, що проти мене нічого немає, "бруду" ніякого немає. І навіть якщо ви подивитеся дебати, на мою думку, навіть там він це кричав зі сцени: "Гроші "Квартал" отримував від "ПриватБанку", від Коломойського. Все це стара історія, я все це чув, все це бачив, всі ці деталі. Радує, що жодної нової деталі я не побачив. Це говорить про те, що з 2019 року на мене, як на президента України, нічого товариш Петро так і не знайшов. Це радує трішечки", - сказав Зеленський.

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Він додав, що жоден член студії "Квартал 95" не займався відмиванням грошей.

"Я особисто побудував без бюджетів, без держави бізнес в Україні з нуля. Відмиванням в 2012 році, ніяких грошей, і з 2012 року, і з 2001, і в 2019 не займався ні я, ні один член студії "Квартал 95". Ми займалися виключно творчістю", - запевнив Зеленський.

