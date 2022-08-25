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Зеленський впевнений, що Європа достатньо міцна, аби не поступитись на енергетичний шантаж Росії

25 серпня, 2022 четвер
23:03
Економіка

Через російський газовий шантаж ціни на газ у ЄС вже перевищили 3300 доларів за тисячу кубометрів, але Європа достатньо міцна, аби стати незалежною від російської енергосистеми

Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні 25 серпня.

"Через російський газовий шантаж ціни на газ у Європі цієї доби вже перевищили 3300 доларів за тисячу кубометрів. І ця російська антиєвропейська політика має справді руйнівний характер, але в стратегічній перспективі – для самої Росії. Не буде більше такого гравця на енергоринку Європи, як Росія", – заявив Зеленський.  

За словами президента, зараз ситуація дуже небезпечна, але більшість європейських країн підійшли до енергетичної проблематики дуже відповідально і роблять усе, щоб адаптуватись, щоб захиститись. 

"Якщо хтось там в Росії думає, що цієї зими поставить на коліна Європу в цілому, чи Україну, чи інші окремі країни, то це провальний розрахунок. Я вважаю, що Європа достатньо міцна, щоб виправити помилки минулого, щоб стати незалежною від російської енергосистеми, від російських енергоносіїв і щоб не поступатись шантажу енергетичних терористів з "Газпрому", – заявив президент. 

Для України цей опалювальний сезон буде найскладнішим в історії.

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