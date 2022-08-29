Про це інформують на сайті президента України.

У Маріїнському палаці відбулась церемонія вручення орденів "Золота Зірка" родинам сімох Героїв України, які захищали нашу державу від ворога.

"З 2014 року наша держава протистоїть агресії Росії. З 24 лютого наша держава бореться з повномасштабним російським терором проти України. Тисячі героїчних українців віддали свої життя, щоб ворогу не вдалося знищити наш народ, нашу свободу, наше минуле, сучасність і майбутнє.

Ми зробимо все, щоб історія кожного воїна стала відомою всім українцям, усім європейцям, усім у світі. Люди мають цінувати те, що зробили й роблять наші захисники, обов’язково це пам’ятати й шанувати", – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави вручив орден "Золота Зірка" дружині й дітям загиблого Героя України підполковника Дмитра Васильєва, який загинув 19 березня 2022 року внаслідок важких поранень після обстріл у Запорізькій області.

"З перших хвилин війни він уміло керував ракетним дивізіоном, який завдав точних ударів по колоні противника біля населеного пункту Чонгар. Унаслідок цього удару було знищено до сотні одиниць техніки та особового складу ворога. З 24 лютого до 18 березня ракетний дивізіон під керівництвом Дмитра Васильєва завдавав ударів по скупченню військ противника біля населених пунктів Василівка, Токмак, Мелітополь, Пологи, Гуляйполе, Кам’янка, Дніпрорудне, Бердянськ, Велика Білозірка, знищуючи значну кількість сил і засобів окупантів", - розповідають у пресслужбі.

Президент передав орден рідним старшого сержанта Андрія Івашка, який загинув 24 лютого на бойовому посту під час ворожого ракетного обстрілу окремої радіолокаційної роти міста Глухова.

Звання Героя України посмертно відсначеного командира авіаційної ланки авіаційної ескадрильї 299-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ капітана Сергія Пархоменка.

"Неодноразово проявляв льотну майстерність із завдання авіаційних ударів по колонах ворога у складних умовах протидії з боку протиповітряних засобів і винищувачів противника. 14 травня під час вильоту з метою завдання удару по скупченню автомобільної та броньованої техніки окупантів Сергій Пархоменко був збитий у районі населеного пункту Гуляйполе. Глава держави передав нагороду родині Героя", - пишуть в повідомленні.

Орден "Золота Зірка" отримала дружина головного сержанта Андрія Ханіна, який 26 лютого під час бойового зіткнення в населеному пункті Волноваха Донецької області знищив танк Т-72 та близько 10 рашистів. У бою воїн зазнав поранення, надав медичну допомогу собі та побратимам. Андрій Ханін загинув під час бою, намагаючись знищити БМП ворога.

Зеленський також вручив ордени родинам загиблих Героїв України майстер-сержанта Владислава Бувалкіна та майстер-сержанта Олександра Макаренка.

"20 березня 2022 року у складі групи підрозділу спецпризначення Служби безпеки України Владислав та Олександр спільно з військовослужбовцями ЗСУ здійснили вогневе ураження особового складу окупанта та ймовірного місця розташування ворожого штабу біля Макарова Київської області. Повертаючись із завдання, група потрапила під танковий обстріл. Унаслідок вибуху сержанти загинули", - розповіли на сайті президента.

Найвищу державну нагороду передали дружині та сину полковника Віталія Кучерявого, який загинув на полі бою внаслідок вибуху ворожого снаряда.

"На початку березня 2022 року військовослужбовці відділу прикордонної служби "Щастя" на чолі з командиром, полковником Віталієм Кучерявим спільно з підрозділами ЗСУ та Національної гвардії виявили спробу прориву противника через позиції прикордонників на околиці міста Рубіжного Луганської області. Прицільним вогнем прикордонники зв’язали сили росіян та змусили відступити. У бою було знищено живу силу й техніку противника. 13 березня 2022 року загін Віталія Кучерявого вступив у бій з піхотою окупанта на околицях села Стара Краснянка на Луганщині. Не змігши прорватися через лінію оборони прикордонників, росіяни застосували артилерію", - йдеться в повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський додав: "Вони залишилися в бою назавжди. Але вони живуть у пам’яті своїх рідних, своєї України й точно житимуть у нашій історії – історії перемоги нашої держави, яка обов’язково буде".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb