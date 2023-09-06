Зеленський вручив погони генералів українським правоохоронцям і військовим

Про це повідомили на сайті президента.

"Вищі військові та спеціальні звання, які були вам присвоєні, – це свідчення поваги держави до кожного з вас, до вашої служби, це оцінка ваших заслуг і командирських якостей, і це й вдячність держави за ваші результати", – звернувся Зеленський до військовослужбовців.

Лідер країни розповів про свої нещодавні поїздки в розташування 13 бойових бригад, які воюють на Донецькому та Запорізькому напрямках. Він зауважив, йо йому було важливо почути безпосередньо від воїнів про їхні потреби, аби потім акцентувати на цих напрямках під час зустрічей із партнерами та у виробництві вітчизняної зброї.

"Розуміти настрій наших воїнів – це наш спільний обов’язок, обов’язок командирів усіх рівнів", – наголосив президент.

За його словами, присвоєння високого звання накладає обов’язок за будь-яких умов, обставин, настроїв та ситуацій, вести людей до головної мети – до перемоги України.

"Завжди саме так, щоб воїни – всі ці хлопці й дівчата різного віку і різних поколінь – вас поважали, розуміли вас, а ви – їх. І дуже важливо, щоб кожен вважав за честь битися заради України поруч із вами", – зазначив Зеленський.

На прохання Президента присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх героїв, які загинули в боротьбі за Україну.

Фото: Офіс президента

Президент України присвоїв звання генерал-майора та вручив відповідні погони:

начальнику Військової служби правопорядку у ЗСУ – начальнику Головного управління Військової служби правопорядку ЗСУ Володимиру Гуцолу;

начальнику Військової академії в Одесв Дмитру Делятицькому;

командувачу військ оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ Дмитру Красильникову;

командувачу Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктору Хоренку.

Крім того, президент присвоїв звання бригадного генерала та вручив погони начальнику Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генштабу ЗСУ Сергію Баранову, начальнику тилу Командування Сил логістики ЗСУ Сергію Булавку, начальнику командно-штабного інституту застосування військ (сил) Національного університету оборони України Юрію Миколенку та іншим.

Фото: Офіс президента

Звання коммодора Зеленський присвоїв першому заступнику начальника регіонального управління – начальнику штабу морської охорони Адміністрації Держприкордонслужби Олександру Ніколаєнку. Також Директору Державного бюро розслідувань Олексію Сухачову лідер країни присвоїв спеціальне звання генерал-майора ДБР.