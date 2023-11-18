Виявилось, що одним з аргументів у відмові його видати стало звернення Володимира Зеленського. Наш президент зробив багато, щоб Наумова не видали Україні.

Судовий процес над колишнім топпосадовцем СБУ у місті Ніш на півдні Сербії тривав понад рік. Треба нагадати, що Наумов був правою рукою Івана Баканова, ексголови СБУ та друга Володимира Зеленського. Сам Наумов втік з України за декілька годин до повномасштабного вторгнення Росії.

У березні 2022 року українська влада його назвала зрадником, відкрила кілька кримінальних справ та позбавила звання бригадного генерала. І оголосила в міжнародний розшук.

Згодом він опинився в Сербії, де його затримали з незадекларованою готівкою. Сербський суд відмовився видавати Андрія Наумова Україні та відправив на рік до в’язниці за відмивання грошей.

Враховуючи, що експосадовець СБУ вже перебуває в слідчому ізоляторі понад рік – це покарання він практично відбув і скоро вийде на волю. За нашими даними, це може статися вже на початку грудня. Так, вже незабаром він буде вільний.

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Джерела BBC у слідстві стверджують, що ДБР перевіряє Наумова вже понад рік і підозру у держзраді йому не оголошують, оскільки бракує доказів. Цікаво не можуть знайти докази чи не хочуть?

Окрім того, в рішенні сербського суду згадується минулий замах на Наумова, що свідчить про загрозу його життю, наявність його прізвища на сайті "Миротворець" та... позбавлення президентом звання бригадного генерала без пояснення конкретних причин.

Важливо, що згадується і те саме відеозвернення президента Володимира Зеленського на початку повномасштабної війни, в якому він вживає слово "зрадник" стосовно Наумова. Все це також взяли до уваги як аргументацію у відмові в екстрадиції.

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"Було враховано не лише те, що президент України у публічному зверненні до громадськості назвав підсудного зрадником, а й позбавив через це його звання бригадного генерала без пояснення причини", - йдеться в судовому рішенні з акцентом на порушення презумпції невинуватості. І це не перший раз, коли дипломований юрист Зеленський робить такі заяви, які гарантують обвинуваченим перемогу в ЄСПЛ та неможливість видачі Україні. Все заради піару та на шкоду правосуддю.

Така заява Зеленського щодо Наумова, на думку суду, була упереджена і спонукала суспільство вважати, що він зрадник ще до рішення суду. А це "загрожує його безпеці у разі екстрадиції".

Після всього цього можна лише поаплодувати Володимиру Зеленському, який допоміг Наумову не бути виданим Україні. Вони це зробили разом!

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Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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