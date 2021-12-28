Зеленський ввів санкції проти медіакомпаній, пов’язаних з Козаком і Шуфричем

Про це йдеться в указі на сайті ОПУ.



Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо санкцій проти компаній, які володіють телеканалами ZIK, NewsOne, "112 Україна" "Перший незалежний" і UkrLive:

Медіахолдинг "Новини";

"Тайм Медіа";

"Телепростір".

Телеканали пов'язують з соратниками підозрюваного в державній зраді нардепа Віктора Медведчука - Нестором Шуфричем та Тарасом Козаком.

Санкції передбачають заборону на користування радіочастотами, блокування активів та ведення будь-якої діяльності в Україні. Санкції запровадили на 5 років.