Зеленський ввів санкції проти медіакомпаній, пов’язаних з Козаком і Шуфричем
Президент України Володимир Зеленський підписав санкції проти Медіахолдингу "Новини", "Тайм Медіа", "Телепростір"
Про це йдеться в указі на сайті ОПУ.
Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо санкцій проти компаній, які володіють телеканалами ZIK, NewsOne, "112 Україна" "Перший незалежний" і UkrLive:
- Медіахолдинг "Новини";
- "Тайм Медіа";
- "Телепростір".
Телеканали пов'язують з соратниками підозрюваного в державній зраді нардепа Віктора Медведчука - Нестором Шуфричем та Тарасом Козаком.
Санкції передбачають заборону на користування радіочастотами, блокування активів та ведення будь-якої діяльності в Україні. Санкції запровадили на 5 років.
- Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти телеканалів ZiK, NewsOne і 112 Україна та їхнього формального власника нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Після цього журналісти цих телеканалів перейшли на новостворений канал "Перший незалежний", обійшовши таким чином санкції.
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