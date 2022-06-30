Зеленський ввів у дію рішення про реєстр олігархів
Президент Володимир Зеленський ввів у дію затверджене Радбезом Положення про реєстр олігархів
Про це повідомляється на сайті президента України.
"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 29 червня 2022 року "Про затвердження Положення про реєстр осіб, які мають значну економічну і політичну вагу в суспільному житті (олігархів), порядок його формування та ведення", - сказано в повідомленні.
Положення, яке набирає чинності, визначає порядок формування та ведення реєстру олігархів, а також порядок занесення даних до Реєстру та отримання до нього доступу. Він вестиметься в електронній формі та державною мовою. При цьому реєстр є публічним, але туди не вноситься інформація, яка містить державну таємницю, або є службовою. А внесені до реєстру відомості не можуть бути визнані конфіденційними.
Сам реєстр може створюватися і вводитися в експлуатацію в кілька етапів - наприклад, модульно, в залежності від пріоритетності завдань і доступності ресурсів для його функціонування.
- У листопаді 2021 року президент України невідкладно підписав закон №1780-IX (про олігархів).
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.35
Купівля 34.35Продаж 35.18
-
EUR
Купівля 35.84Продаж 37.05
- Актуальне
- Важливе