Зеленський закликав ЄС запровадити санкції проти ракетної та дронової промисловості РФ

Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції на саміті ЄС, яку транслював Еспресо.

"Україна експортувала електрику до ЄС, роблячи ваш енергоринок, а отже ваше соціальне життя і добробут Європи. Росія окупована та відключили з мережі нашу найбільшу атомну станцію - Запорізьку і це конкретне порушення ваших інтересів. Так, цінностей, але й інтересів", - зазначив він.

На думку Зеленського, те саме можна сказати про кожен з елементів агресії РФ.

"Вони свідомо б'ють по Україні, по економіці, містах. Щоб це било по всіх європейцях. Ми дякуємо за системи ППО, але в інтересах всіх нас, щоб Росія не могла робити нові ракети, щоб агресор не бив по наших містах. Потрібно робити ще один крок та вводити санкції проти усієї ракетної та дронової промисловості РФ, проти тієї частини ІТ-галузі, яка забезпечує цей терор. Тоді ми можемо прибрати джерело небезпеки, значно зменшити кількість руйнувань. І це буде надійним захистом України та всієї Європи". - підсумував Зеленський.