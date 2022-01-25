Зеленський заявив про "контрольовану ситуацію" в зоні ООС та спрогнозував "результат і мир" від зустрічі радників Нормандського формату

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"За минулу добу ситуація на Сході України контрольована. Так, є обстріли, є порушення режиму припинення вогню, і війська біля наших кордонів не зникли", - зазначив президент.



Зеленський додав, що 26 січня відбудеться зустріч радників Нормандського формату.



"Ми працюємо, аби якомога швидше відбулась зустріч чотирьох президентів задля майбутнього настання миру в Україні. Звісно, рожевих окулярів немає, дитячих ілюзій немає, все непросто. Але є надія, спокій, витримка і робота 24/7. А отже, буде результат, а отже, буде і мир", - сказав Зеленський.



Крім того, президент заяив, що деякі країни вивозять своїх дипломатів та їхніх сімей з України через інформацію про імовірне вторгнення РФ. Однак, за словами Зеленського, це не означає, що вторгнення точно відбудеться.

"Те, що деякі країни вивозять частину своїх дипломатів, ще зовсім не означає неминучу ескалацію, і є тонкощами складної дипломатичної гри", - зазначив президент.

Також Зеленський повідомив, що в Україні вистачає газу та вугілля для проходження опалювального сезону. Разом з тим, за його словами, існує багато спроб спричинити кризу.



"Але нам вистачає сил, аби тримати все під контролем і перемагати усі спроби дестабілізації", - наголосив президент.



Зеленський зазначив, що в Україні багато вакцин проти COVID-19, та вільно більше 70% ліжок для хворих на коронавірус людей.



Президент наголосив, що не потрібно боятися негативної чи неправдивої інформації з інетрнету, адже усе під контролем, і потрібно, "щоб інтернет боявся нас".



"Ми 24/7 ми робимо і зробимо все, аби вам було мирно, тепло, ситно, і щоб всі ви були здорові", - сказав Зеленський.

