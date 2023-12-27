Зеленський заявив, що Україна у 2023 році випустила втричі більше зброї, ніж торік

Про це він заявив під час зустрічі з представниками оборонної сфери.

"Завдання України максимально чітке: маємо зробити нашу державу настільки сильною та ефективною, щоб Росія відчувала, що на кожен її удар буде наша відповідь. Виконати це завдання можливо лише на основі достатнього виробництва вітчизняної зброї... Лише за цей рік... уже вдалося випустити зброї та техніки втричі більше, ніж торік. Є вагоме зростання з виробництва боєприпасів, зокрема для артилерії. Україна на системному рівні розгортає виробництво надзвичайно важливих речей – боєприпасів для вітчизняних дронів", - сказав Зеленський.

За його словами, важливі результати є у виробництві ракет.



"Кількісні та якісні показники щодо ракет вже відчутно більші й будуть іще більші", – додав президент.



Він зауважив, що в оборонно-промисловому комплексі зростає частка приватних компаній – уже чотири з п’яти ОПК є недержавними компаніями.