Зеленський заявив, що Україна у 2023 році випустила втричі більше зброї, ніж торік
Президент Володимир Зеленський стверджує, що Україна у 2023 році випустила втричі більше зброї, ніж торік. Зокрема зросло виробництво артилерійських боєприпасів
Про це він заявив під час зустрічі з представниками оборонної сфери.
"Завдання України максимально чітке: маємо зробити нашу державу настільки сильною та ефективною, щоб Росія відчувала, що на кожен її удар буде наша відповідь. Виконати це завдання можливо лише на основі достатнього виробництва вітчизняної зброї... Лише за цей рік... уже вдалося випустити зброї та техніки втричі більше, ніж торік. Є вагоме зростання з виробництва боєприпасів, зокрема для артилерії. Україна на системному рівні розгортає виробництво надзвичайно важливих речей – боєприпасів для вітчизняних дронів", - сказав Зеленський.
За його словами, важливі результати є у виробництві ракет.
"Кількісні та якісні показники щодо ракет вже відчутно більші й будуть іще більші", – додав президент.
Він зауважив, що в оборонно-промисловому комплексі зростає частка приватних компаній – уже чотири з п’яти ОПК є недержавними компаніями.
- 26 грудня Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, яке стосувалося нарощування внутрішнього оборонного виробництва.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.59 Купівля 37.59Продаж 38.16
- EUR Купівля 41.24Продаж 42.26
- Актуальне
- Важливе