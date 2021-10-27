Зеленський змінив голову Херсонської ОДА
Президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Херсонської ОДА. Ним став Геннадій Лагута
Про це йдеться в указі президента.
"Звільнити Козиря Сергія В’ячеславовича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в повідомленні.
У свою чергу, Зеленський одразу призначив нового очільника ОДА.
"Призначити Лагуту Геннадія Миколайовича головою Херсонської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі.
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