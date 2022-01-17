Зеленський зустрінеться з президентом Польщі Дудою
У Польщі анонсували зустріч президентів Володимира Зеленського та Анджея Дуди, де обговорять нарощування російських військ біля кордону України
Про це заявив очільник бюро національної безпеки Польщі Павло Солох, повідомляє PAP.
"Попереду тиждень, протягом якого також будуть численні консультації, переважно серед союзників. Наш президент зустрінеться з президентом України", - сказав він.
За його словами, консультації необхідні, адже після переговорів минулого тижня, де Захід представив єдину позицію, "росіяни не відмовилися від своїх вимог, надто радикальних, а якщо не сказати прямо - нахабних".
Солох зазначив, що потрібно бути готовими до різних сценаріїв розвитку ситуації навколо України. На його думку, широкомасштабний наступ російських військ є "найменш ймовірним" сценарієм, але його також не можна виключати.
- Нагадаємо, очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не буде обговорювати зі США й НАТО переміщення військ по країні та розглядати вимоги "повернути їх у казарми".
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