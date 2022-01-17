Зеленський зустрінеться з президентом Польщі Дудою

Про це заявив очільник бюро національної безпеки Польщі Павло Солох, повідомляє PAP.



"Попереду тиждень, протягом якого також будуть численні консультації, переважно серед союзників. Наш президент зустрінеться з президентом України", - сказав він.



За його словами, консультації необхідні, адже після переговорів минулого тижня, де Захід представив єдину позицію, "росіяни не відмовилися від своїх вимог, надто радикальних, а якщо не сказати прямо - нахабних".



Солох зазначив, що потрібно бути готовими до різних сценаріїв розвитку ситуації навколо України. На його думку, широкомасштабний наступ російських військ є "найменш ймовірним" сценарієм, але його також не можна виключати.

Нагадаємо, очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не буде обговорювати зі США й НАТО переміщення військ по країні та розглядати вимоги "повернути їх у казарми".