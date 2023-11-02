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Зеленський зустрівся з міністеркою оборони Нідерландів Оллонгрен і нагородив її орденом

2 листопада, 2023 четвер
20:59
Війна з Росією Володимир Зеленський, Нідерланди, допомога Україні

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Королівства Нідерланди Кайсою Оллонгрен, яка прибула з візитом до нашої країни

Про це повідомляє пресслужба офісу президента.

Глава держави подякував Кайсі Оллонгрен за її велику увагу до України та неодноразове відвідання нашої держави з початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Ми вдячні Нідерландам за важливі рішення на підтримку України, ухвалені у важливі часи. Ці рішення ставали сигналом для інших партнерів – як це було з Patriot та F-16. Це вагома підтримка для нашої армії, для наших людей", – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський поінформував про ситуацію на полі бою. Також було детально обговорено подальшу підтримку з боку Нідерландів у посиленні спроможностей українських захисників та безпеки зернового коридору.

Наприкінці зустрічі Володимир Зеленський вручив Кайсі Оллонгрен орден князя Ярослава Мудрого III ступеня – за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України.

У вечірньому зверненні Зеленський повідомив, що пані міністр відвідала Харків. Він висловив вдячність за увагу до одного з найбільших міст України, яке потерпає від фактично щоденного російського терору.

"Детально обговорили оборонну підтримку, яку Нідерланди надають, і це життєво необхідно. Наші домовленості з Марком, з паном премʼєр-міністром Рютте, виконуються на сто відсотків. Я вдячний і всьому політичному класу Нідерландів, і всьому суспільству за віру в Україну, за віру в наших людей", - додав президент.

  • Нагадаємо, під час саміту про українську Формулу миру на Мальті стало відомо, що Україна та Нідерланди готують двосторонню угоду про безпекові гарантії.
Харків
Нідерланди
Володимир Зеленський
допомога Україні
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