Зеленський зустрівся з міністеркою оборони Нідерландів Оллонгрен і нагородив її орденом

Про це повідомляє пресслужба офісу президента.

Глава держави подякував Кайсі Оллонгрен за її велику увагу до України та неодноразове відвідання нашої держави з початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Ми вдячні Нідерландам за важливі рішення на підтримку України, ухвалені у важливі часи. Ці рішення ставали сигналом для інших партнерів – як це було з Patriot та F-16. Це вагома підтримка для нашої армії, для наших людей", – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський поінформував про ситуацію на полі бою. Також було детально обговорено подальшу підтримку з боку Нідерландів у посиленні спроможностей українських захисників та безпеки зернового коридору.

Наприкінці зустрічі Володимир Зеленський вручив Кайсі Оллонгрен орден князя Ярослава Мудрого III ступеня – за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України.

У вечірньому зверненні Зеленський повідомив, що пані міністр відвідала Харків. Він висловив вдячність за увагу до одного з найбільших міст України, яке потерпає від фактично щоденного російського терору.

"Детально обговорили оборонну підтримку, яку Нідерланди надають, і це життєво необхідно. Наші домовленості з Марком, з паном премʼєр-міністром Рютте, виконуються на сто відсотків. Я вдячний і всьому політичному класу Нідерландів, і всьому суспільству за віру в Україну, за віру в наших людей", - додав президент.