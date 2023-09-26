Зеленський зустрівся з президентом Нацради Австрії: обговорили Формулу миру й участь австрійського бізнесу у відбудові України

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Він подякував австрійському політику за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та її європейських прагнень.



Зеленський поінформував Соботку про виконання Україною семи рекомендацій Єврокомісії. Також політики обговорили реалізацію української Формули миру.

"Цінуємо те, що Австрія готова приєднатися до спільних зусиль для виконання пунктів Формули. Поступово наближаємо й Глобальний саміт миру", - написав Зеленський.



За його словами, ще однією важливою темою, яку вдалося обговорити, була економічна співпраця, а саме залучення австрійського бізнесу та суспільних сил до відновлення України.