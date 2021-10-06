Зеленський зустрівся зі Штайнмаєром

Про це Зеленський повідомив у Twitter.



"Зустрівся з Франком-Вальтером Штайнмаєром у Києві. Дуже важливо, що в дні 80-х роковин трагедії Бабиного Яру федеральний президент Німеччини відвідує Україну і Німеччина підтримує Україну на найвищому рівні", - написав він.

Штайнмаєр прибув до Києва для участі в заходах, присвячених 80-м роковинам масових вбивств у Бабиному Яру.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідав місто Корюківка Чернігівської області, де вшанував пам'ять жертв Корюківської трагедії під час Другої світової війни.