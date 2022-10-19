Зеленський звернувся до жителів окупованих районів Півдня та Сходу: загарбники намагатимуться забрати чоловіків у свою армію - уникайте цього й спробуйте виїхати
Найближчим часом окупанти намагатимуться забрати чоловіків окупованих районів Півдня та Сходу у свою армію, тож необхідно уникати цього і намагатися виїхати із загарбаних територій
Про це наголосив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 19 жовтня.
"Окремо сьогодні хочу звернутися до наших людей у тимчасово окупованих районах Півдня та Сходу України. Найближчим часом окупанти намагатимуться забрати чоловіків у свою армію. Всюди так само, як у Донецьку й Луганську. Будь ласка, уникайте цього так, як можете. Намагайтеся виїхати з окупованої території", - зауважив він.
Президент радить, якщо це неможливо зробити й людина опиниться в російських військових структурах, за першої ж нагоди намагатися скласти зброю та прийти на українські позиції.
"І головне – бережіть своє життя. І обов’язково допомагайте іншим нашим людям, які поруч із вами. Наше спільне завдання – вистояти. Вистояти проти цих неадекватів..." - сказав Зеленський.
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