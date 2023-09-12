Зеленський звільнив начальника управління роботи з особовим складом СБУ

Відповідний указ опублікований на сайті президента у вівторок, 12 вересня.

"Звільнити Фараджева Ігоря Ельхановича з посади начальника Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України", – зазначено в документі.

Причин звільнення посадовця не повідомляють.

Ігоря Фараджева призначили на цю посаду 1 жовтня 2019 року замість Бориса Баліоза. У серпні 2020 року президент надав Фараджеву звання генерал-майора.