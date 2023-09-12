Зеленський звільнив начальника управління роботи з особовим складом СБУ
Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади Ігоря Фараджева
Відповідний указ опублікований на сайті президента у вівторок, 12 вересня.
"Звільнити Фараджева Ігоря Ельхановича з посади начальника Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України", – зазначено в документі.
Причин звільнення посадовця не повідомляють.
Ігоря Фараджева призначили на цю посаду 1 жовтня 2019 року замість Бориса Баліоза. У серпні 2020 року президент надав Фараджеву звання генерал-майора.
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