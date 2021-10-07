Зеленський звільнив Стефанчука з посади представника президента у Раді

Відповідний указ №522/2021 опубліковано на сайті ОПУ.

"Звільнити Стефанчука Руслана Олексійовича від виконання обов’язків Представника президента України у Верховній Раді України", - йдеться в документі.

Як відомо, Верховна Рада призначила розгляд питання відставки Дмитра Разумкова з посади голови ВР на 7 жовтня.

У разі відставки Разумкова пост голови може зайняти Стефанчук.

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