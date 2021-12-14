Про це він повідомив в інтерв'ю Дмитру Гордону.

"Поставлено завдання рити, посадити Богдана до в'язниці. Ну, там список довгий. Там усі: Бутусов, Савік Шустер, Діма Разумков та вся його група", – наголосив ексголова ОПУ.



Богдан заявив, що серед списку також є журналіст Дмитро Гордон та різні блогери.

За його словами, команду в.о. керівнику ДБР Олексію Сухачову дав особисто президент Зеленський.

"Особисто, так, дає команду посадити. Товариш Сухачов - він зараз виконує обов'язки. А дуже хоче бути призначений постійно, надовго, щоб стабільно було. І той все бере під контроль, наради збираються. Отримує негласні слідчо-розшукові дії", - зауважив він.

Богдан сказав, що санкцію суду на проведення слідчих дій видає суддя із міста Полтава, якого ДБР шантажує через звинувачення в отриманні хабара.

"У них є там, якийсь суддя у Полтавській області, у місті Полтаві. Його взяли на хабарі… Стандартна практика. Взяли на хабарі, підвісили. І він їм підписує, не читаючи", – додав він.





Нагадаємо, Богдан заявив, що депутати від партії "Слуга Народу" щомісяця отримують у конвертах гроші за "потрібні" голосування у Верховній Раді.

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