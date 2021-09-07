Зеленського на виборах президента підтримали б 31% українців, а Порошенка – 13%, - опитування "Рейтингу"
Якби вибори президента відбулися найближчим часом, то за Володимира Зеленського проголосували б 31,1% громадян. Петра Порошенка підтримали б 13,3% українців
Такі дані серед тих, хто визначився з кандидатом і пішов би на вибори, наводить соціологічна група "Рейтинг".
Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то 31,1% проголосували б за чинного президента України Володимира Зеленського (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором).
У свою чергу, 13,3% підтримали б п’ятого президента Петра Порошенка, а 10,9% за нардепа ОПЗЖ Юрія Бойка.
Лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко підтримали б 9,2% громадян, за Ігоря Смешка (партія "Сила і честь") - 6,1%.
Водночас, 5,7% українців проголосували б Володимира Гройсмана ("Українська стратегія Гройсмана"), 5,7% – політика, власника телеканалу "НАШ" Євгена Мураєва, 4,1% – політика Олега Ляшка. 3,7% – голову ВР Дмитра Разумкова, 3,1% – голову політсили "Народний фронт" Арсенія Яценюка.
Підтримка інших кандидатів нижче 2%.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.65
Купівля 26.65Продаж 26.89
-
EUR
Купівля 31.53Продаж 31.91
- Актуальне
- Важливе