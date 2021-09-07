Зеленського на виборах президента підтримали б 31% українців, а Порошенка – 13%, - опитування "Рейтингу"

Такі дані серед тих, хто визначився з кандидатом і пішов би на вибори, наводить соціологічна група "Рейтинг".

Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то 31,1% проголосували б за чинного президента України Володимира Зеленського (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором).

У свою чергу, 13,3% підтримали б п’ятого президента Петра Порошенка, а 10,9% за нардепа ОПЗЖ Юрія Бойка.

Лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко підтримали б 9,2% громадян, за Ігоря Смешка (партія "Сила і честь") - 6,1%.

Водночас, 5,7% українців проголосували б Володимира Гройсмана ("Українська стратегія Гройсмана"), 5,7% – політика, власника телеканалу "НАШ" Євгена Мураєва, 4,1% – політика Олега Ляшка. 3,7% – голову ВР Дмитра Разумкова, 3,1% – голову політсили "Народний фронт" Арсенія Яценюка.

Підтримка інших кандидатів нижче 2%.



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