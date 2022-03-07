Зеленського нагородили медаллю Свободи Рейгана

Її передав керівник президентської фундації Рональда Рейгана Фредерік Раян, передає пресслужба ОП.

Раян наголосив, що ця висока нагорода відзначає лідерство Зеленського та незламність духу мільйонів українців, які відстоюють своє право обирати власне майбутнє та надихають увесь цивілізований світ боротися за цінності свободи й демократії, яким Рейган присвятив своє життя.



Він зазначив, що саме президент Рейган дав рішучий поштовх руйнації радянської "імперії зла" та проклав шлях до свободи та демократії її поневоленим народам на теренах колишнього СРСР.

"Сьогодні кремлівський режим намагається відновити уламки радянської імперії, розпочавши жорстоку та криваву війну в центрі Європи. Як і понад три десятиліття тому, «імперія зла» не має шансів на існування. Українці своєю кров’ю та відчайдушною боротьбою дають люту відсіч агресору, демонструючи мужність і волю", - йдеться у повідомленні.

Довідка. Нагороду медаль Свободи заснувала Фундація президента Рональда Рейгана у 1992 році. Її вручають видатним світовим діячам за "здійснення значного та тривкого внеску у розвиток свободи у світі»" За весь час існування нагороди її лауреатами стали лише 10 осіб, зокрема Лех Валенса, Михайло Горбачов, Колін Павелл, Маргарет Тетчер, Джордж Буш, Іцхак Рабин, Натан Щаранський.

