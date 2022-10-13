Зеленського та народ України офіційно номіновано на премію імені Сахарова

Про це повідомляє "Медуза".

До списку номінантів 2022 року потрапили громадяни України, президент Володимир Зеленський, засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж, Колумбійська комісія зі встановлення істини, бразильська активістка Соня Гуажажара та журналістка телеканалу Al Jazeera Ширін Абу Акле, яка загинула у травні 2022 року.

Кандидатуру Зеленського підтримує партія "Європейські консерватори та реформісти", а українців номінували "Оновлюючи Європу" та "Прогресивний альянс соціалістів та демократів". "Європейська народна партія" запропонувала присудити нагороду імені Сахарова "хороброму народу України", представленому в особі Володимира Зеленського.

19 жовтня Європарламент обере переможця. Церемонія нагородження відбудеться 14 грудня на сесії у Страсбурзі.

Відзначимо, що у різні роки лауреатами премії були президент ПАР Нельсон Мандела, генеральний секретар ООН Кофі Аннан, правозахисниця Людмила Алексєєва, український режисер Олег Сенцов (2019 рік). 2020 року премію імені Сахарова присудили білоруській опозиції, а 2021 року – російському політику Олексію Навальному.

Нагадаємо, 7 жовтня 2022 року правозахисникам із Росії, України та Білорусі присудили Нобелівську премію миру.

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