Зеленському вручили Герб Таллінна
Президент України Володимир Зеленський 15 травня отримав Герб Таллінна - нагороду на знак особливої пошани
Про це повідомив Офіс президента в телеграмі.
"Президент України Володимир Зеленський отримав Герб Таллінна - нагороду, яку вручають на знак особливої пошани. Рішення про відзначення Глави Української держави міськрада Таллінна ухвалила 5 травня. Нагороду для Володимира Зеленського мер Таллінна Євген Осіновський передав першому заступнику Голови Верховної Ради України Олександру Корнієнку, який перебуває з візитом в Естонії", - ідеться в заяві.
За словами Євгена Осіновського, відзнака показує солідарність Таллінна та його мешканців з українцями й підтримку їх у героїчній боротьбі з російською агресією.
"У Європі у 21-му столітті немає місця насильницькій зміні кордонів, вбивству людей та бомбардуванню міст. Я впевнений, що ми виграємо цю війну. Бажаю вашому Президентові та вашому народу успіхів у цій війні, що є важливим для всього світу. Впевнений, що Естонія, наш народ і Таллінн потужно стоять з вами в цій війні. Слава Україні!" - наголосив мер Таллінна.
Євген Осіновський додав, що Україна й українці мають перемогти, щоб мирно й самостійно обирати подальший шлях.
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