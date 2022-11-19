"Зернова угода": з Одеси за два дні вийшли ще 9 суден із 162 тис. тонн агропродукції

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України на фейсбук.

Після продовження "Зернової ініціативи", за 2 дні, із 17 по 19 листопада, з портів Великої Одеси вийшли 9 суден зі 162 тис.тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Зокрема міністерство інформує, що 19 листопада з Одеси відправився BOZBURUN - M із 40 тис.тонн пшениці для Ефіопії.

"Це вже восьме за рахунком судно, яке зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН в рамках допомоги країнам Африки та Азії", - пише пресслужба міністерства інфраструктури.

За наданими даними, в портах Великої Одеси зараз в обробці перебувають ще 26 суден, які завантажать мільйоном тонн українських аграрних продуктів.

"З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 475 суден, які експортували 11,2 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки", - нагадують у міністерстві.

18 листопада Україна придбала 50 тисяч тонн зерна для перших двох суден у межах гуманітарної програми Grain from Ukraine – вони попрямують в Ефіопію та Сомалі.

Ранком 19 листопада повідомлялося, що в межах цієї ж програми Агентство США з міжнародного розвитку скерує до $20 мільйонів для відправлення українського зерна найбільш уразливим верствам населення світу.

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