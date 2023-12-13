Згурець пояснив, чому під час атаки РФ балістикою система оповіщення не встигає спрацювати
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що технологічний виклик не дозволяє завчасно визначити, яка з ворожих пускових здійснить ракетну атаку
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Швидкість ракети до комплексу С-400, яка має дальність до 200 км, складає 2,5 км на секунду. Тобто відстань у 200 км ця ракета долає за кілька хвилин. Таким чином робота системи оповіщення вже відбувається після виявлення старту цих ракет. Хоча Повітряні сили казали, якщо вони будуть знати про пересування комплексів С-400 по території РФ, то можливе завчасне попередження. Але поки що ми реагуємо вже після того, як росіяни запустили ракети С-400 й ракети "Іскандер", - пояснив Згурець.
За словами військового експерта, російські комплекси С-400 й "Іскандер" стоять на певній відстані від російських кордонів.
"Наразі ми впираємося в технічні обмеження. Ми теоретично знаємо розміщення ворожих комплексів, але передбачити важко, яка з установок буде використана для ударів. Тому цей технологічний виклик й не дозволяє завчасно визначити, яка з пускових здійснить ракетну атаку. Контролювати ворожі пускові, які є наземними, надзвичайно складно", - наголосив Згурець.
- У ніч на середу, 13 грудня, у Києві пролунали вибухи, після чого оголосили повітряну тривогу. Росіяни атакували столицю балістичними ракетами з комплексу С400, у декількох районах внаслідок падіння осколків сталися пожежі у житлових будинках. Відомо про 53 постраждалих.
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