Згурець: ворог намагається прорватися в бік Лимана через Серебрянське лісництво

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Зараз там відбуваються наземні контратаки. Якщо ми згадаємо про ландшафт, дуже схожий, як навколо Авдіївки та Бахмута, коли ворог посік артилерією саме там у лісництві багато дерев, де вже залишилися понівечені дерева та фактично - це вже не ліс, а відлуння страхітливого ландшафту", - пояснює Згурець.

Аналітик наголошує, що дії рашистів поблизу сіл Серебрянка та Золотарівка насамперед скеровані на те, аби рухатися в бік Лимана та створити нависання над ЗСУ біля Сіверська: "Це те, що фактично й тактично зрозуміло".

Фото: Скрін deepstatemap

"З огляду на те, що певний тривалий час, який ведуться бойові дії і яке мінімальне просування противника та контратаки з нашого боку, які відбивають окупантів, я думаю, що там потенціал у ворога зараз протискати пашу оборону не так багато. Тим більше, що головна сила ворога на цій ділянці скинута якраз на Куп’янськ, де ми бачили активні контратаки, там накопичується головна сила пробитися до Куп'янська-Вузлового. Тобто вся ця вісь Куп’янськ-Сватове-Кремінна та вниз там Серебрянського лісництва - дійсно напружена. Але більше загроза це якраз на навколо Куп’янська, який для противника має більше значення на поточному етапі з огляду на легкість перекидання резервів", - підсумував він.

Фото: Скрін deepstatemap