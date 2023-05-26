Про це повідомили в telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.

"Ювенальні прокурори у суді довели, що у жовтні 2022 року житель Вінницького району у стані алкогольного сп’яніння перебував у будинку своєї двоюрідної сестри. На ночівлю він залишився у кімнаті, де спали діти", - йдеться у дописі.

Зазначається, що засуджений скористався малолітнім віком й безпорадністю 4-річної племінниці та її зґвалтував.

Додається, що провину чоловік у суді він не визнав, а також намагався запевнити, що не міг скоїти такого злочину. Був нетверезим, тому не пригадує, що тоді відбувалося.

За результатами розгляду й оцінки наданих стороною обвинувачення доказів судом ухвалено чоловікові вирок.

До вироку суду він перебував під вартою.