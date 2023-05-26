Зґвалтував 4-річну племінницю: 13 років за ґратами проведе житель Вінниччини
За наполегливої позиції Немирівської окружної прокуратури Вінницької області суд визнав чоловіка винним у зґвалтуванні малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України)
Про це повідомили в telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.
"Ювенальні прокурори у суді довели, що у жовтні 2022 року житель Вінницького району у стані алкогольного сп’яніння перебував у будинку своєї двоюрідної сестри. На ночівлю він залишився у кімнаті, де спали діти", - йдеться у дописі.
Зазначається, що засуджений скористався малолітнім віком й безпорадністю 4-річної племінниці та її зґвалтував.
Додається, що провину чоловік у суді він не визнав, а також намагався запевнити, що не міг скоїти такого злочину. Був нетверезим, тому не пригадує, що тоді відбувалося.
За результатами розгляду й оцінки наданих стороною обвинувачення доказів судом ухвалено чоловікові вирок.
До вироку суду він перебував під вартою.
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