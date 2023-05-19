На Київщині затримали ґвалтівника 4-річної дівчинки
У п'ятницю, 19 травня, поліція Київщини затримала ґвалтівника 4-річної дівчинки. Ним виявився 48-річний уродженець Бердянська
Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.
"Щойно поліція Київщини затримала негідника, який цієї ночі зґвалтував дитину в Броварах - це 48-річний уродженець Бердянська", - написав Нєбитов.
Нєбитов додав, що злочинець раніше був судимий за розбій та грабіж.
"Звертаюсь до батьків, не залишайте малолітніх дітей без нагляду, тим більше з малознайомими вам людьми. Саме ви, перш за все, відповідальні за безпеку і добробут своїх доньок та синів", - сказав посадовець.
- На Закарпатті до правоохоронців звернулась 12-річна дівчинка, яку мати та вітчим ґвалтували з 2021 року і знімали це на камеру.
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