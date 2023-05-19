Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал На Київщині затримали ґвалтівника 4-річної дівчинки

На Київщині затримали ґвалтівника 4-річної дівчинки

19 травня, 2023 п'ятниця
13:23
Кримінал На Київщині затримали ґвалтівника 4-річної дівчинки

У п'ятницю, 19 травня, поліція Київщини затримала ґвалтівника 4-річної дівчинки. Ним виявився 48-річний уродженець Бердянська

Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

"Щойно поліція Київщини затримала негідника, який цієї ночі зґвалтував дитину в Броварах - це 48-річний уродженець Бердянська", - написав Нєбитов.

Нєбитов додав, що злочинець раніше був судимий за розбій та грабіж.

"Звертаюсь до батьків, не залишайте малолітніх дітей без нагляду, тим більше з малознайомими вам людьми. Саме ви, перш за все, відповідальні за безпеку і добробут своїх доньок та синів", - сказав посадовець.

  • На Закарпатті до правоохоронців звернулась 12-річна дівчинка, яку мати та вітчим ґвалтували з 2021 року і знімали це на камеру. 
Київщина
поліція
Читайте також:
17 травня, 2023 середа
Учасники саміту Ради Європи закликали РФ вивести війська з трьох країн - підсумкова декларація
Ростислав Павленко
Автор Ростислав Павленко
18 травня, 2023 четвер
Учених, які розробляли "Кинджал", у Росії посадили за держзраду
Євген Пригожин
18 травня, 2023 четвер
Пригожин стверджує, що підрозділи міноборони РФ відійшли від позицій на півночі Бахмута на 570 метрів
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.07
    Купівля 37.07
    Продаж 37.63
  • EUR
    Купівля 40.06
    Продаж 40.99
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
19 травня
14:30
Запоріжжя
На Запоріжжі окупанти мінують дамби та затоплюють поля
14:28
Адвокат РФ і чиновник Київської ОВА допомагав ухилянтам утекти до ЄС: зловмисники отримали підозри
14:11
Нарендра Моді
Зеленський зустрінеться з прем'єром Індії Моді на саміті G7, - ЗМІ
14:09
Електроенергія
В Україні зменшилось виробництво електроенергії: в Укренерго закликали заощаджувати
14:01
OPINION
Павло Клімкін
У другому турі виборів зійдуться дві Туреччини
13:59
Верещук: наше завдання - повернути звичне життя на звільнених територіях
13:44
Фахівці МКС фіксують злочини росіян у деокупованому Херсоні
Фахівці МКС фіксують злочини росіян у деокупованому Херсоні
13:37
Ворог продовжує переміщення боєкомплектів через тимчасово окупований Маріуполь, - радник мера
13:32
Volkswagen у РФ
Volkswagen продав усі свої активи у РФ
13:29
Литва прапор
Сейм Литви обговорює перейменування Росії на Московію
13:14
Ціни на пальне АЗС
Міненерго: Запасів нафтопродуктів в Україні достатньо, але збільшити не завадило б
13:11
Бахмут
Маляр прокоментувала заяви росіян про захоплення Бахмуту
13:10
Володимир Зеленський
Зеленський прибув до Саудівської Аравії, аби виступити на саміті Ліги арабських держав
13:06
Присвята усім, хто любить і чекає: гурт "Океан Ельзи" випустив новий трек з виконавицею KOLA
13:06
Ексклюзив
Микола Княжицький
Війна в Україні відновила силу євроатлантичної спільноти, - Микола Княжицький
13:06
Шарль Мішель
"Китай несе особливу відповідальність": голова Ради ЄС звернувся із закликом до Пекіна щодо війни РФ в Україні
12:57
Пошта Молдови
Пошта Молдови призупинила відправлення посилок і листів у Росію
12:56
санкції проти Росії
Австралія оголосила про нові санкції проти РФ: що підпадає під заборону
12:43
у Дніпрі викрили учасників наркосиндикату
Збували також у Полтаві: у Дніпрі викрили учасників наркосиндикату з щомісячним багатомільйонним оборотом
12:36
МІністр оборони РФ Сергій Шойгу
Міноборони РФ заявило, що Шойгу приїхав на окуповану частину Запорізької області
12:30
У Києві настало метеорологічнне літо, - геофізична обсерваторія
12:20
Оновлено
Red Wings Airlines
У Грузії видали дозвіл на польоти ще одній російській авіакомпанії, яка здійснювала польоти в Крим
12:20
Наказав знищити "Мрію": СБУ повідомила про підозру генералу РФ
Віддав наказ про знищення "Мрії": СБУ повідомила про підозру генералу РФ
12:19
російський Червоний Хрест
РФ збільшила кількість підтверджень щодо українських військовополонених через Червоний Хрест, - Коордштаб
12:16
Окупанти, ЗАЕС
Окупанти зміцнили оборонні позиції на ЗАЕС в очікуванні контрнаступу ЗСУ, – Reuters
12:04
OPINION
Орест Сохар
"Справа ракетників". Путін кинув за грати вже 16 вчених
12:03
Петер Сіярто
Сіярто заявив, що Угорщина готова стати майданчиком для мирних переговорів між РФ та Україною
12:02
зерно, зернова угода
Росія погодилася частково відновити інспекцію суден у рамках "зернової угоди", - Мінвідновлення
11:58
На кордоні з Україною з'явилися елітні підрозділи ГРУ РФ
11:50
Ексмер Рубіжного на Луганщині
Ексмер Рубіжного на Луганщині отримав 10 років позбавлення волі за колабораціонізм
11:47
відключення електроенергії
Унаслідок масованої атаки РФ по Україні в ніч на 19 травня зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури
11:41
Українці - успішна нація
11:35
Чорнобильська зона
Чорнобильська АЕС та зона відчуження пройшли інспекцію МАГАТЕ
11:35
У США оцінили навички українських пілотів: їм знадобиться до чотирьох місяців, щоб опанувати F-16, – Ігнат
11:32
Оновлено
G7
Саміт G7: обговорять літаки F-16 для України і не заборонятимуть експорт товарів до РФ
11:30
Ексклюзив
ЗСУ, танк
Наступальна операція ЗСУ стане вирішальною у цій війні, - військовий експерт Дикий
11:14
ракета
У розвідці розповіли, скільки ракет різних типів на місяць може виробляти РФ
11:02
Віктор Медведчук та Оксана Марченко
Державі повернули земельні ділянки на березі Дніпра, які були у власності дружини Медведчука
10:57
Дмитро Кулеба
Кулеба перебуває з візитом у Португалії
10:57
міна, розмінування
На Харківщині дістав поранення чоловік, який підібрав російську міну на своєму подвір'ї
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV