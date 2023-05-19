Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

"Щойно поліція Київщини затримала негідника, який цієї ночі зґвалтував дитину в Броварах - це 48-річний уродженець Бердянська", - написав Нєбитов.

Нєбитов додав, що злочинець раніше був судимий за розбій та грабіж.

"Звертаюсь до батьків, не залишайте малолітніх дітей без нагляду, тим більше з малознайомими вам людьми. Саме ви, перш за все, відповідальні за безпеку і добробут своїх доньок та синів", - сказав посадовець.