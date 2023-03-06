Жадан у США продав прапори з фронту з підписами бійців, кошти підуть на ЗСУ
У неділю, 5 березня, в Нью-Йорку відбувся аукціон, на якому поет Сергій Жадан продав бойові прапори добровольчого формування «Хартія» з підписами бійців та дві свої книжки з підписами Залужного
Про це повідомляє "Укрінформ".
Кожен прапор був підписаний українськими воїнами, вартість стягів склала 2100 доларів за штуку.
Окрім того, було продано дві книжки Жадана з підписом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного за 1100 і 1150 доларів, диск гурту "Жадан і Собаки" та блоки поштових марок "російський військовий корабель…" з підписом поета.
Зазначається, що наразі Жадан перебуває у двотижневому турі в США. Письменник зазначає, що всі зароблені гроші підуть на підтримку ЗСУ.
- Письменник та громадський діяч Сергій Жадан разом з головнокомандувачем Валерієм Залужим анонсували розіграш книжок, щоб зібрати кошти на потреби українського війська
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