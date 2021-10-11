Железняк: Комітет із нацбезпеки підробив текст закону про олігархів

Про це він повідоми у Telegram.

"За моєю інформацією профільний Комітет уже передав на підпис закон №5599 про олігархів. Якимось "дивним" чином в самому Комітеті і виправили всі помилки, які допустили під час голосування (залишили тільки РНБО та інше). Тобто передали текст, який, м'яко кажучи, не відповідає проголосованому", - зауважив Железняк.

Нардеп зазначив, що текст закону відповідно до чинного закону і рекомендацій Конституційного суду, повинен підписувати спікер, який був на момент голосування, тобто Дмитро Разумков.

"Але якщо текст так бронетанково виправили, то думаю, що і на цю норму закриють очі і, попри все, дадуть на підпис новому спікеру", - додав Железняк.

Нагадаємо, Верховна Рада 23 вересня ухвалила закон про статус олігархів в Україні.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки попросив Разумкова поставити на переголосування прийнятий 23 вересня закон про олігархів у зв'язку з юридичною колізією. Народні депутати врахували одночасно три правки, які суперечать одна одній.

24 вересня голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо попросив Зеленського надати закон про олігархів для оцінки.

Згодом, ексголова ВР Дмитро Разумков заявив, що профільний комітет направив до апарату Верховної Ради закон про олігархів не в тому вигляді, в якому його проголосували у стінах парламенту.

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