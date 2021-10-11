Железняк: Комітет із нацбезпеки підробив текст закону про олігархів
Народний депутат від фракції “Голос” Ярослав Железняк заявив, що Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони незаконно змінив проголосований текст законопроєкту про олігархів
Про це він повідоми у Telegram.
"За моєю інформацією профільний Комітет уже передав на підпис закон №5599 про олігархів. Якимось "дивним" чином в самому Комітеті і виправили всі помилки, які допустили під час голосування (залишили тільки РНБО та інше). Тобто передали текст, який, м'яко кажучи, не відповідає проголосованому", - зауважив Железняк.
Нардеп зазначив, що текст закону відповідно до чинного закону і рекомендацій Конституційного суду, повинен підписувати спікер, який був на момент голосування, тобто Дмитро Разумков.
"Але якщо текст так бронетанково виправили, то думаю, що і на цю норму закриють очі і, попри все, дадуть на підпис новому спікеру", - додав Железняк.
- Нагадаємо, Верховна Рада 23 вересня ухвалила закон про статус олігархів в Україні.
- Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки попросив Разумкова поставити на переголосування прийнятий 23 вересня закон про олігархів у зв'язку з юридичною колізією. Народні депутати врахували одночасно три правки, які суперечать одна одній.
- 24 вересня голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо попросив Зеленського надати закон про олігархів для оцінки.
- Згодом, ексголова ВР Дмитро Разумков заявив, що профільний комітет направив до апарату Верховної Ради закон про олігархів не в тому вигляді, в якому його проголосували у стінах парламенту.
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