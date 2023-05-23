Жертва сексуальних домагань Трампа вимагає нової компенсації - $10 млн

Про це пише AP.

Керролл вимагає виплатити їй компенсацію за зневажливі висловлювання Трампа після вироку суду. Жінка подала новий позов через заяви Дональда Трампа про те, що припустив, що вона була занадто потворною для нього, щоб вчинити над нею сексуальне насильство. Він заявляв, що ніколи раніше не зустрічав Керролл.

Також експрезидент стверджував, що Керролл раніше подавала хибні звинувачення в сексуальному насильстві проти інших чоловіків "для піару своєї книги". У новому позові адвокати заявили, що Трамп, "незважаючи на вердикт присяжних, знову здійснив зловмисний наклеп на Керролл".

Документ надійшов в один із судів Манхеттена. Адвокати Трампа поки не коментували новий позов.