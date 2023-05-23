Жертва сексуальних домагань Трампа вимагає нової компенсації - $10 млн
Письменниця Джин Керролл, яка уже виграла справу про сексуальне насильство і наклеп проти колишнього президента США Дональда Трампа на суму 5 мільйонів доларів, вимагає ще 10 мільйонів доларів компенсації у новому позові
Про це пише AP.
Керролл вимагає виплатити їй компенсацію за зневажливі висловлювання Трампа після вироку суду. Жінка подала новий позов через заяви Дональда Трампа про те, що припустив, що вона була занадто потворною для нього, щоб вчинити над нею сексуальне насильство. Він заявляв, що ніколи раніше не зустрічав Керролл.
Також експрезидент стверджував, що Керролл раніше подавала хибні звинувачення в сексуальному насильстві проти інших чоловіків "для піару своєї книги". У новому позові адвокати заявили, що Трамп, "незважаючи на вердикт присяжних, знову здійснив зловмисний наклеп на Керролл".
Документ надійшов в один із судів Манхеттена. Адвокати Трампа поки не коментували новий позов.
- Федеральне журі Манхеттена визнало, що Дональд Трамп навесні 1996 року вчинив сексуальне насильство над Е. Джин Керролл у гардеробній розкішного універмагу. Керролл стверджувала, що тоді вона зустрілася з Трампом в універмазі в Нью-Йорку. Між ними почалася розмова, і він запропонував їй приміряти білизну, яку вибирав для подарунка іншій жінці. Коли Керролл погодилася, Трамп пройшов разом з нею в гардероб, де, за словами письменниці, зґвалтував її.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.08
Купівля 37.08Продаж 37.61
-
EUR
Купівля 40.12Продаж 40.97
- Актуальне
- Важливе