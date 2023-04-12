Жіноча збірна України вперше з 2009 року вийшла на ЧС з гандболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Жіноча збірна України обіграла Північну Македонію – 31:22. У першій зустрічі українки здобули перемогу з рахунком 24:22.

Українська команда вперше за 14 років зіграє на чемпіонаті світу серед жінок. Востаннє наші гандболісти змагались на ЧС у 2009 році - у Китаї.

ЧС пройде цьогоріч у листопаді. Країнами-господарями є Данія, Швеція та Норвегія.

Гандбол

Відбір на ЧС. Жінки

11 квітня

Україна – Північна Македонія – 31:22