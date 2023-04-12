Жіноча збірна України вперше з 2009 року вийшла на ЧС з гандболу
У вівторок, 11 квітня, жіноча збірна України оформила вихід на ЧС з гандболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Жіноча збірна України обіграла Північну Македонію – 31:22. У першій зустрічі українки здобули перемогу з рахунком 24:22.
Українська команда вперше за 14 років зіграє на чемпіонаті світу серед жінок. Востаннє наші гандболісти змагались на ЧС у 2009 році - у Китаї.
ЧС пройде цьогоріч у листопаді. Країнами-господарями є Данія, Швеція та Норвегія.
Гандбол
Відбір на ЧС. Жінки
11 квітня
Україна – Північна Македонія – 31:22
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