Житель Сумщини загинув внаслідок російського обстрілу
У суботу, 23 вересня, житель Сумської області загинув внаслідок російського обстрілу
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Протягом суботи, 23 вересня, російські терористи здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. РФ використала для ударів міномети, артилерію, БПЛА та гранатомети.
В області зафіксовано 101 вибух. Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Юнаківська, Миколаївська, Великописарівська, Середино-Будська, Есманська та Шалигинська громади.
У Юнаківській громаді здійснено артилерійський обстріл. Внаслідок цього загинув місцевий житель.
- 23 вересня стало відомо, що Росія перекинула роту диверсантів нібито на навчання у прикордоння з Сумською та Харківською областями.
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