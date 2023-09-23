Росіяни планують диверсії на кордоні з Харківською та Сумською областями
Росія перекинула роту диверсантів нібито на навчання у прикордоння з Сумською та Харківською областями
Про це повідомляє Центр Національного Спротиву.
В район російського міста Грайворона у Білгородську область прибула навчальна рота 2 окремої бригади спеціального призначення ГУ ГШ ЗС РФ для проведення навчань особового складу в прикордонних районах України.
Не виключено, що в такий спосіб російське командування планує диверсії на кордоні з Україною, які буде здійснено нібито в ході навчань, наголошує ЦНС.
Центр повідомляє, що небайдужі місцеві звітують про пересування військових РФ.
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