Росіяни планують диверсії на кордоні з Харківською та Сумською областями

Про це повідомляє Центр Національного Спротиву.

В район російського міста Грайворона у Білгородську область прибула навчальна рота 2 окремої бригади спеціального призначення ГУ ГШ ЗС РФ для проведення навчань особового складу в прикордонних районах України.

Не виключено, що в такий спосіб російське командування планує диверсії на кордоні з Україною, які буде здійснено нібито в ході навчань, наголошує ЦНС.

Центр повідомляє, що небайдужі місцеві звітують про пересування військових РФ.