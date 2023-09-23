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Росіяни планують диверсії на кордоні з Харківською та Сумською областями

23 вересня, 2023 субота
13:53
Війна з Росією окупанти крим

Росія перекинула роту диверсантів нібито на навчання у прикордоння з Сумською та Харківською областями

Про це повідомляє Центр Національного Спротиву.

В район російського міста Грайворона у Білгородську область прибула навчальна рота 2 окремої бригади спеціального призначення  ГУ ГШ ЗС РФ для проведення навчань особового складу в прикордонних районах України.

Не виключено, що в такий спосіб російське командування планує диверсії на кордоні з Україною, які буде здійснено нібито в ході навчань, наголошує ЦНС.

Центр повідомляє, що небайдужі місцеві звітують про пересування військових РФ.

  • Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що втрати серед Збройних Сил України менші, ніж в армії РФ.
Україна
Росія
Сумщина
Харківщина
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