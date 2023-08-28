Жителі Землі зможуть побачити другий за серпень супермісяць

Про це повідомило видання ScienceAlert.

Загалом, Місяць є супермісяцем, коли він досягає найближчої до Землі точки на своїй орбіті, відомої як перигей. На відстані близько 226 000 миль від нашої планети Місяць виглядає приблизно на 7% більшим, ніж звичайний повний місяць, хоча ви можете не помітити різниці.

Але це цікава астрономічна подія, яку можуть побачити навіть міські жителі.

За даними астрофізика НАСА у відставці Фреда Еспенака, який розрахував відстань до супермісяця до 2100 року, він буде знаходитися на відстані 222 043 миль, що робить його найяскравішим місяцем року.

Що відомо про блакитний супермісяць

Супермісяць - досить нове слово. Астролог Річард Нолле створив цей термін у 1979 році для позначення молодика або повного місяця в межах 90% від перигею. Повний місяць яскравий, а молодик рідко видно з Землі. Але обидва впливають на припливи й відпливи, роблячи їх більш екстремальними, ніж зазвичай.

Подібно до Полуничного та Рожевого Місяців, Блакитний Місяць названий так не за кольором. Натомість як підказує фраза "один раз на блакитний місяць" (англ. ідіома "once in a blue moon"), йдеться про час його настання. У середу, 30 серпня, буде другий повний місяць за серпень. Перший був 1 серпня.

У той час як нинішня кваліфікація Блакитного Місяця - це другий повний місяць за місяць, старіше визначення використовувало кількість повних місяців у році. Зазвичай їх було 12, але іноді траплявся додатковий. Деякі видання, такі як "Альманах фермерів штату Мен", відраховували рік по-іншому, починаючи з кінця грудня, згідно з даними Бібліотеки Конгресу США.