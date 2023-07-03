Українці побачать перший Грозовий супермісяць у році. Деталі

Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Супермісяць виникає, коли повний місяць або молодик збігається з перигеєм - моментом максимального наближення Місяця до Землі. Астрономи пояснюють це еліптичною орбітою, по якій супутник обертається навколо нашої планети.

"Таку назву липнева повня отримала за наближення до Землі на найближчу відстань. У цей період місячний диск дуже яскравий і великий", – пишуть науковці.

Зазвичай Місяць знаходиться на відстані 384 400 км від Землі, але під час Супермісяця він наближається до 361 933 км. Цього дня супутник досягне свого максимуму менш ніж за 10 годин після того, як його орбіта найближче підійде до Землі.

"Повня відбувається під час сезону дощів, в народі вона отримала назву – Грозова", – пояснили

Це природне явище розпочалося 3 липня о 14:39 за київським часом.

Молодики або повні місяці, що виникають, коли Місяць знаходиться в межах 90% перигею, були вперше названі супермісяцем астрологом Річардом Нолле у 1979 році.