Українці зможуть побачити рідкісне напівтіньове місячне затемнення. Деталі
Увечері, 5 травня, відбудеться рідкісне напівтіньове місячне затемнення,яке спостерігатимуть жителі більшої частини Європи, зокрема України, Африки, Азії та Австралії
Про це інформують у Space та Timeanddate.
Сьогодні о 18:14 за київським часом розпочнеться затемнення. Його пік очікується о 20:22, а завершення о 22:31.
Спостерігати рідкісне напівтіньове місячне затемнення зможуть жителі більшої частини Європи, в тому числі й Африки, Азії та Австралії.
Повідомляється, що більшу частину затемнення Місяць перебуватиме за горизонтом, але його завершальну фазу можна буде побачити і в Україні.
Під час напівтіньового затемнення Місяць стає менш яскравим, а під час піків - його колір може стати коричневим, темніє тільки та частина місячного диска, яка знаходиться в півтіні.
Наступного разу таке явище спостерігатиметься аж 2042 року.
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