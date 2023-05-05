Про це інформують у Space та Timeanddate.

Сьогодні о 18:14 за київським часом розпочнеться затемнення. Його пік очікується о 20:22, а завершення о 22:31.

Спостерігати рідкісне напівтіньове місячне затемнення зможуть жителі більшої частини Європи, в тому числі й Африки, Азії та Австралії.

Повідомляється, що більшу частину затемнення Місяць перебуватиме за горизонтом, але його завершальну фазу можна буде побачити і в Україні.

Під час напівтіньового затемнення Місяць стає менш яскравим, а під час піків - його колір може стати коричневим, темніє тільки та частина місячного диска, яка знаходиться в півтіні.

Наступного разу таке явище спостерігатиметься аж 2042 року.