Жителів Київщини просять зберігати спокій: буде чути вибухи, працюють сапери

Про це повідомляє Київська ОВА

"Сьогодні, 3 листопада, у Вишгородському районі проводяться роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів. Тому в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.



Жителів Київщини закликали зберігати спокій та в разі повітряної тривоги негайно переходити в укриття.

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