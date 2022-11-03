Жителів Київщини просять зберігати спокій: буде чути вибухи, працюють сапери
У Вишгородському районі Київської області у четвер можливі звуки вибухів
Про це повідомляє Київська ОВА
"Сьогодні, 3 листопада, у Вишгородському районі проводяться роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів. Тому в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.
Жителів Київщини закликали зберігати спокій та в разі повітряної тривоги негайно переходити в укриття.
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