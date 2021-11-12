Жителям Маямі виплачуватимуть дивіденди у криптовалюті
У США мер Маямі Френсіс Суарез ініціював створення криптогаманців для жителів міста
Про це повідомляє Forbes.
Видача криптовалюти жителям міста - це частина плану перетворення Маямі на цифрову столицю.
У серпні в Маямі запустили власну криптовалюту MiamiCoin, яка вже принесла міському бюджету близько $21 млн. Якщо зростання валюти продовжуватиметься у тому ж темпі, дохід від MiamiCoin може скласти близько 20% порівняно зі щорічними надходженнями від податків.
Мер Суарез сподівається, що завдяки криптовалюті місто може отримати понад $60 млн протягом 2022 року, а в майбутньому Маямі функціонуватиме без податків.
Виплати криптовалюти здійснюватимуть через цифровий гаманець, який зможе завести кожен житель міста.
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