Жителям Маямі виплачуватимуть дивіденди у криптовалюті

Про це повідомляє Forbes.



Видача криптовалюти жителям міста - це частина плану перетворення Маямі на цифрову столицю.



У серпні в Маямі запустили власну криптовалюту MiamiCoin, яка вже принесла міському бюджету близько $21 млн. Якщо зростання валюти продовжуватиметься у тому ж темпі, дохід від MiamiCoin може скласти близько 20% порівняно зі щорічними надходженнями від податків.



Мер Суарез сподівається, що завдяки криптовалюті місто може отримати понад $60 млн протягом 2022 року, а в майбутньому Маямі функціонуватиме без податків.



Виплати криптовалюти здійснюватимуть через цифровий гаманець, який зможе завести кожен житель міста.



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