Про це написав музичний продюсер нацвідбору, музикант Дмитро Шуров (Pianoбой) у Facebook.

Шуров зауважив, що цьогорічний нацвідбір кардинально відрізняється від усіх попередніх.

"Дрони, ракети, прильоти, новини з фронту, волонтерські збори, обмін полоненими, концерти в бомбосховищах, героїзм та зради, ейфорія та страждання - у такій Україні відбувається цей відбір до Євробачення-2023, яке відбудеться у Ліверпулі замість Києва, Львова, Одеси чи Дніпра", - написав продюсер.

15 жовтня завершився прийом заявок на нацвідбір Євробачення-2023. Багато українських музикантів зараз за кордоном, деякі волонтерять, деякі воюють. Попри це організатори національного відбору отримали понад 300 заявок.

"І не зважаючи ні на що, на момент закінчення прийому маємо більше 300 заявлених пісень. Так, багато з них знаходяться у стані демо, багато - лише крик душі людей, які навіть не планують бути артистами. Історії про життя у бомбосховищах, еміграцію, пустота від втрати рідних, віра у наші ЗСУ. І все ж, це яскравий приклад налагодження наших людей на конструктив, надію", - зазначив Шуров.

Попри те, що в конкурсі 2022 року переміг український гурт Kalush Orchestra, "Євробачення-2023" з міркувань безпеки відбуватиметься у Великій Британії від імені України. Відповідне рішення ухвалили Європейська мовна спілка, Суспільне мовлення та BBC.

Україна обере свого представника на Євробачення-2023 у грудні у Києві. Переможця оголосять під час трансляції фіналу у прямому ефірі телеканалів Суспільного та на діджитал-платформах Суспільного

Музичним продюсером нацвідбору цього року став український музикант Дмитро Шуров (Pianoбой). Склад та журі фіналу нацвідбору та національного журі для міжнародного конкурсу "Євробачення" визначатимуть українці за допомогою онлайн-голосування.

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