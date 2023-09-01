Жнива-2023: аграрії намолотили понад 33 млн тонн урожаю
Станом на останній день літа аграрії всіх областей України намолотили понад 33 млн тонн нового врожаю, з яких – 29 млн 184 тис. тонн зернових та понад 4 млн тонн олійних культур
Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Збір зернових та зернобобових культур проведено на площі 6 642 тис. га при врожайності 43,9 ц/га, зокрема:
- пшениці обмолочено 4 688 тис. га, (врожайність — 47,2 ц/га), намолочено 22 142 тис. тонн;
- ячменю обмолочено 1 498 тис. га (врожайність — 38,8 ц/га), намолочено 5 809 тис. тонн;
- гороху обмолочено 154 тис. га (врожайність — 25 ц/га), намолочено 385,7 тис. тонн;
- гречки обмолочено 19,8 тис. га (врожайність — 14 ц/га), намолочено 27,7 тис. тонн;
- проса обмолочено 16,7 тис. га (врожайність — 20,4 ц/га), намолочено 34,1 тис. тонн;
- інших зернових та зернобобових культур обмолочено 265,3 тис. га, намолочено 785,4 тис. тонн.
Також триває збір олійних культур:
- ріпаку намолочено 3 997 тис. тонн насіння (врожайність – 28,7 ц/га), обмолочено на площі 1 393 тис. га.
- соняшника намолочено 49,4 тис. тонн насіння (врожайність — 19,3 ц/га), збір проведено на площі 25,6 тис. га,
- сої намолочено 30,6 тис. тонн (врожайність — 27,3 ц/га), площа збору становить 11,2 тис. га,
Аграрії 17 областей закінчили збирання ріпаку.
Читайте також: Місяць без зернової угоди. Як Україні продати вирощене
Зазначається, що найбільший намолот залишається за Одещиною – 3,2 млн тонн. Найвища урожайність зернових та зернобобових культур в аграріїв Хмельниччини – 64,5 ц/га.
Сільгосптоваровиробники Вінниччини, Дніпропетровщини, Донеччини, Київщини, Миколаївщини, Полтавщини, Харківщини, Черкащини, Чернігівщини розпочали збирання гречки та проса, Одещини, Тернопільщини та Херсонщини – проса.
- 26 серпня зазначалося у МЗС України вважають неприйнятними наміри 5 країн ЄС продовжити заборону на імпорт українського зерна.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.42 Купівля 37.42Продаж 38.15
- EUR Купівля 40.69Продаж 41.69
- Актуальне
- Важливе