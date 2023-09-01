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Жнива-2023: аграрії намолотили понад 33 млн тонн урожаю

1 вересня, 2023 п'ятниця
13:22
Економіка зерно, пшениця, комбайн

Станом на останній день літа аграрії всіх областей України намолотили понад 33 млн тонн нового врожаю, з яких – 29 млн 184 тис. тонн зернових та понад 4 млн тонн олійних культур

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Збір зернових та зернобобових культур проведено на площі 6 642 тис. га при врожайності 43,9 ц/га, зокрема:

  • пшениці обмолочено 4 688 тис. га, (врожайність — 47,2 ц/га), намолочено 22 142 тис. тонн;
  • ячменю обмолочено 1 498 тис. га (врожайність — 38,8 ц/га), намолочено 5 809 тис. тонн;
  • гороху обмолочено 154 тис. га (врожайність — 25 ц/га), намолочено 385,7 тис. тонн;
  • гречки обмолочено 19,8 тис. га (врожайність — 14 ц/га), намолочено 27,7 тис. тонн;
  • проса обмолочено 16,7 тис. га (врожайність — 20,4 ц/га), намолочено 34,1 тис. тонн;
  • інших зернових та зернобобових культур обмолочено 265,3 тис. га, намолочено 785,4 тис. тонн.

Також триває збір олійних культур: 

  • ріпаку намолочено 3 997 тис. тонн насіння (врожайність – 28,7 ц/га), обмолочено на площі 1 393 тис. га.
  • соняшника намолочено 49,4 тис. тонн насіння (врожайність — 19,3 ц/га), збір проведено на площі 25,6 тис. га, 
  • сої намолочено 30,6 тис. тонн (врожайність — 27,3 ц/га), площа збору становить 11,2 тис. га,

Аграрії 17 областей закінчили збирання ріпаку. 

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Зазначається, що найбільший намолот залишається за Одещиною – 3,2 млн тонн. Найвища урожайність зернових та зернобобових культур в аграріїв Хмельниччини – 64,5 ц/га.

Сільгосптоваровиробники Вінниччини, Дніпропетровщини, Донеччини, Київщини, Миколаївщини, Полтавщини, Харківщини, Черкащини, Чернігівщини розпочали збирання гречки та проса, Одещини, Тернопільщини та Херсонщини – проса.

  • 26 серпня зазначалося у МЗС України вважають неприйнятними наміри 5 країн ЄС продовжити заборону на імпорт українського зерна.
Україна
зерно
Війна з Росією
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