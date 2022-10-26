Жодна країна не повинна допомагати агресору: генсек НАТО засудив Іран за допомогу Росії
Іран не повинен надавати військову допомогу Росії у війні, яку вона незаконно розв'язала проти України. У відповідь на такі дії Тегерана країни мають відповісти жорсткішими санкціями
Про це повідомляє пресслужба НАТО з посиланням на заяву Єнса Столтенберга.
"Жодна країна не повинна допомагати агресору у незаконній війні", - сказав він.
Зазначається, що Столтенберг привітав санкції, які союзники Альянсу та ЄС запроваджують щодо Тегерана.
- 23 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу обдзвонив країни НАТО і звинуватив Україну в приготуванні провокацій з "брудною бомбою".
- 24 жовтня Столтенберг застеріг Москву від використання неправдивих заяв як привід для ескалації війни. Також він зауважив, що говорити про використання Україною "брудної бомби" на власній території", за звільнення якої вона так важко бореться, абсурдно.
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