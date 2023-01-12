Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У Росії є 600 літаків іноземних компаній та 200 літаків власного виробництва. Авіакомпанії Росії звернулися до держави з дозволом знімати запчастини з резервних літаків іноземного виробництва. Росіяни взяли ці літаки у лізинг, але зараз не повертають їх. Вони перереєстрували ці літаки на себе й у них почалися проблеми. Російським авіакомпаніям обрізали постачання запчастин, заборонили страхувати ці літаки, відкликали ліцензії ремонтних центрів обслуговування. Тобто, жодна пристойна країна не пускає російські цивільні літаки у своє небо, бо вони небезпечні", - пояснив Романенко.

За словами експерта з авіації, російські цивільні літаки зараз виконують рейси тільки у туристичні країни.

"До 24 лютого 2022 року російські авіакомпанії літали до 67 країн, а зараз у них залишилися тільки туристичні країни - Таїланд, Туреччина, Єгипет і ще одна - дві країни. Як тільки російський літак з'являється в інших країнах, він негайно арештовується, - додав Романенко.

Від початку 2023 року у Росії відбулось щонайменше сім аварій за участі авіаційного пасажирського транспорту, ще чимало інцидентів, які змушували скасовувати чи переривати рейси

Країни-члени хочуть ухвалити новий пакет санкцій проти РФ до саміту Україна - ЄС у Києві, який запланований на початок лютого. Нині Брюссель прискорив роботу щодо нових обмежень

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb