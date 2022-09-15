Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Держава-терорист намагається показати, ніби вона може компенсувати такими ударами боягузтво й бездарність її військових, провал її намагань уникнути санкцій та економічної ізоляції", - сказав Зеленський.

На його думку, Україна у відповідь має показати, що на кожен прояв російського терору буде незмінно жорстка й принципова реакція.

"Тому й потрібен восьмий санкційний пакет ЄС – ми про це говорили з пані Урсулою (Урсула фон дер Ляєн. - Ред.). Потрібне й принципове рішення Сполучених Штатів Америки щодо держави-терориста, юридичне визнання цього статусу, і ми це, до речі, обговорювали нещодавно під час візиту в Київ держсекретаря США Ентоні Блінкена. Обговорюємо це питання й під час контактів з конгресменами", - продовжив президент.

Він також наголосив на потребі надання Україні систем протиповітряної оборони. "Без надання нам достатньої кількості достатньо ефективних систем ППО, які захистять українське небо, Росія й далі відчуватиме безкарність і провокуватиме нові локальні та глобальні кризи. Тож захист України від російських ракет – це справді базовий елемент глобальної безпеки".

Зеленський окремо зупинився на ядерному тероризмі Кремля. Він згадав про це у зв'язку з ухваленням 15 вересня резолюції МАГАТЕ з вимогою до Росії припинити всі дії проти Запорізької атомної станції на самій станції, на будь-якому іншому атомному обʼєкті в Україні. "Повна демілітаризація станції, негайне виведення звідти всіх російських військових – це єдине, що може забезпечити виконання цієї резолюції МАГАТЕ. І це теж базовий елемент глобальної безпеки. Поки на ЗАЕС залишаються російські солдати, світ залишається на межі радіаційної катастрофи – гіршої, ніж навіть Чорнобильська. І це спільна відповідальність усіх у Європі та у світі – прибрати російську присутність із території ЗАЕС", - заявив президент України.