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Головна війна з Росією Жодна ракета не наблизить Росію до її мети. Зеленський пообіцяв жорстку реакцію на кожен прояв російського терору

Жодна ракета не наблизить Росію до її мети. Зеленський пообіцяв жорстку реакцію на кожен прояв російського терору

15 вересня, 2022 четвер
23:58
війна з Росією На фото Володимир Зеленський

Кожна ракета наближає Росію до більшої міжнародної ізоляції, до більшої економічної деградації та до ще чіткішого історичного засудження

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Держава-терорист намагається показати, ніби вона може компенсувати такими ударами боягузтво й бездарність її військових, провал її намагань уникнути санкцій та економічної ізоляції", - сказав Зеленський.

На його думку, Україна у відповідь має показати, що на кожен прояв російського терору буде незмінно жорстка й принципова реакція.

"Тому й потрібен восьмий санкційний пакет ЄС – ми про це говорили з пані Урсулою (Урсула фон дер Ляєн. - Ред.). Потрібне й принципове рішення Сполучених Штатів Америки щодо держави-терориста, юридичне визнання цього статусу, і ми це, до речі, обговорювали нещодавно під час візиту в Київ держсекретаря США Ентоні Блінкена. Обговорюємо це питання й під час контактів з конгресменами", - продовжив президент.

Він також наголосив на потребі надання Україні систем протиповітряної оборони. "Без надання нам достатньої кількості достатньо ефективних систем ППО, які захистять українське небо, Росія й далі відчуватиме безкарність і провокуватиме нові локальні та глобальні кризи. Тож захист України від російських ракет – це справді базовий елемент глобальної безпеки".

Зеленський окремо зупинився на ядерному тероризмі Кремля. Він згадав про це у зв'язку з ухваленням 15 вересня резолюції МАГАТЕ з вимогою до Росії припинити всі дії проти Запорізької атомної станції на самій станції, на будь-якому іншому атомному обʼєкті в Україні. "Повна демілітаризація станції, негайне виведення звідти всіх російських військових – це єдине, що може забезпечити виконання цієї резолюції МАГАТЕ. І це теж базовий елемент глобальної безпеки. Поки на ЗАЕС залишаються російські солдати, світ залишається на межі радіаційної катастрофи – гіршої, ніж навіть Чорнобильська. І це спільна відповідальність усіх у Європі та у світі – прибрати російську присутність із території ЗАЕС", - заявив президент України.

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ракетний удар
Урсула фон дер Ляйєн
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