Жорстка оцінка Папою Франциском агресії РФ щодо України відіграла б важливішу роль, ніж спроби діалогу, - доктор богослов’я Бабинський
Анатолій Бабинський, викладач Українського католицького університету, співробітник Інституту історії Церкви УКУ, доктор богослов’я, вважає, що сьогодні єдиний важіль, який залишається у руках Святого Престолу, – присоромити агресора
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Папа Франциск вважає, що приїхавши до України, він стане на одну зі сторін конфлікту і тоді назавжди втратить можливість вести діалог з Москвою. На мою суб'єктивну думку, справедливим у цьому конфлікті - підтримати одну сторону. Можливо, саме моральний тиск змусить хоч трошки задуматися, може не самого Путіна, а якісь його еліти, щоб опам'ятатися та намагатися з середини Росії зупинити цього кровожера. На моє переконання, насправді жорстка моральна оцінка агресії Росії відіграла б набагато більшу роль, ніж якісь спроби діалогу", - сказав викладач Українського католицького університету.
Анатолій Бабинський додав, якщо пригадати історію, то жоден конфлікт такого масштабу Папам не вдавалося залагодити, скоріше вдавалося відігравати якусь модеруючу роль.
"Завдання Святого Престолу сьогодні - виносити чіткі моральні оцінки. І єдиний важіль, який залишається у руках Папи, – присоромити агресора. Хоча у Ватикані визнають Росію агресором, однак бракує чіткості та різкості у цій справі", - зазначив Бабинський.
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