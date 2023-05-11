Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Папа Франциск вважає, що приїхавши до України, він стане на одну зі сторін конфлікту і тоді назавжди втратить можливість вести діалог з Москвою. На мою суб'єктивну думку, справедливим у цьому конфлікті - підтримати одну сторону. Можливо, саме моральний тиск змусить хоч трошки задуматися, може не самого Путіна, а якісь його еліти, щоб опам'ятатися та намагатися з середини Росії зупинити цього кровожера. На моє переконання, насправді жорстка моральна оцінка агресії Росії відіграла б набагато більшу роль, ніж якісь спроби діалогу", - сказав викладач Українського католицького університету.

Анатолій Бабинський додав, якщо пригадати історію, то жоден конфлікт такого масштабу Папам не вдавалося залагодити, скоріше вдавалося відігравати якусь модеруючу роль.

"Завдання Святого Престолу сьогодні - виносити чіткі моральні оцінки. І єдиний важіль, який залишається у руках Папи, – присоромити агресора. Хоча у Ватикані визнають Росію агресором, однак бракує чіткості та різкості у цій справі", - зазначив Бабинський.