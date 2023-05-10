Про це 10 травня заявив держсекретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін.

"Є зміни, але звичайно, (вони) на конфіденційному рівні", — сказав Паролін у кулуарах заходу в Папському університеті Латерано.

Він сказав, що вірить у прогрес місії.

Наприкінці квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоби спробувати покласти край конфлікту між Росією та Україною, не розкриваючи подробиць.

"Зараз триває місія, але вона ще не оприлюднена. Коли вона буде оприлюднена, я розповім про це", — сказав Папа репортерам під час зворотного рейсу з Угорщини.

Згодом і Київ, і Москва заперечили інформацію про цю ініціативу.

Однак 10 травня Паролін сказав, що "це не були відмови".

"Вони сказали, що нічого про це не знають, але потім були контакти, де з'ясувалося з обох сторін, що це було непорозуміння", - сказав держсекретар Ватикану.