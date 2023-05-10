У Ватикані заявили, що "миротворча місія" Папи Римського триває попри заперечення з боку України та РФ
Миротворча місія Папи Римського в Україні триває. Контакти з цього приводу відбулись із представниками Києва й Москви, але їхні результати конфіденційні
Про це 10 травня заявив держсекретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін.
"Є зміни, але звичайно, (вони) на конфіденційному рівні", — сказав Паролін у кулуарах заходу в Папському університеті Латерано.
Він сказав, що вірить у прогрес місії.
Наприкінці квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоби спробувати покласти край конфлікту між Росією та Україною, не розкриваючи подробиць.
"Зараз триває місія, але вона ще не оприлюднена. Коли вона буде оприлюднена, я розповім про це", — сказав Папа репортерам під час зворотного рейсу з Угорщини.
Згодом і Київ, і Москва заперечили інформацію про цю ініціативу.
Однак 10 травня Паролін сказав, що "це не були відмови".
"Вони сказали, що нічого про це не знають, але потім були контакти, де з'ясувалося з обох сторін, що це було непорозуміння", - сказав держсекретар Ватикану.
- 12 квітня Папа Римський Франциск закликав світових лідерів використовувати розум, а не зброю для вирішення розбіжностей, нагадавши про холодну війну 1960-х років між Вашингтоном і Москвою.
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