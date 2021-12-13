Журнал Time назвав розробників вакцин від COVID-19 "Героями 2021 року"

Про це повідомляє Time.



Журнал назвав людей, які працювали над створенням вакцин від COVID-19 "чудотворцями".



Особливо видання відзначило чотирьох науковців: імунолога Кіззмекію Корбетт, заступника директора Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC) Барні Грема, біохіміка з Угорщини Каталін Каріко та американського вченого Дрю Вайсмана.



"Ці четверо були далеко не самотні в своїх зусиллях: вчені всього світу створювали вакцини проти COVID-19, використовуючи різні платформи та технології", - пише Time.



Однак саме Корбетт, Грем, Каріко та Вайсман здійснили надзвичайний прорив, представивши інноваційну та високоефективну платформу вакцин на основі мРНК.

"Людиною року" за версією журналу Time став гендиректор Tesla та SpaceX Ілон Маск.