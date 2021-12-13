Ілон Маск став людиною 2021 року за версією журналу Time
Журнал Time назвав гендиректора Tesla та SpaceX Ілона Маска людиною 2021 року
Про це повідомляє журнал Time.
Мільярдер залишався в центрі уваги протягом усього останнього року.
Його стартап-компанія виробництва ракет SpaceX заволоділа космічним майбутнім Америки, а його автомобільна компанія Tesla контролює дві третини багатомільярдного ринку електромобілів. Це зробило Маска найбагатшим громадянином в історії зі статками понад $250 млрд.
У квітні SpaceX виграла ексклюзивний контракт NASA на відправку астронавтів США на Місяць вперше з 1972 року, а у вересні успішно закінчила першу в світі місію з командою, повністю цивільним екіпажем.
За даними Forbes, наразі Ілон Маск - друга найбагатша людина світу після засновника Amazon Джеффа Безоса.
- У 2020 році "людьми року" стали президент США Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс.
- 2 грудня Ілон Маск став першою в історії людиною, чиї статки перевищили $300 млрд.
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